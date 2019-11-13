AKP’li iki il başkanı istifa etti

AKP’de Kütahya, Manisa ve Amasya il başkanlarının ardından bugün de Siirt ve Iğdır il başkanları istifa etti.

AKP Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İstifaların bir kısmının Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı yeni partiyle ilişkili olduğu öne sürülürken, Çalapkulu ise istifa açıklamasında Erdoğan’a “yürekten bağlılığı”nı belirterek “Bu bir ayrılık değildir. Ben Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Partimin bundan sonra bana vereceği resmî veya gayri resmî tüm görevleri bir emir addederek yerine getireceğimi de buradan belirtmek istiyorum” dedi.

AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AKP Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AKP Amasya İl Başkanı Mehmet Ünek ve AKP Amasya Merkez İlçe Başkanı Necmettin Topsakal dün istifa ettiklerini duyurmuşlardı.