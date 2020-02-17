Ali Şen Trabzonspor'a ve Erdoğan'a sahip çıktı

Fenerbahçe’nin esi başkanlarından Ali Şen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetin spora bulaşmasına izin vermeyeceğini ve sporun iç işlerine asla müdahale etmeyeceğini iddia etti. Yaşananlarsa bu iddiaların tam tersini işaret ediyor.

Fenerbahçe’nin esi başkanlarından Ali Şen, Ali Koç'un "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasına ilişkin olarak, "Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez" diye konuştu.

Sabah'a konuşan Ali Şen, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i spor dünyasına alan kişi olduğunu belirterek, "Nihat'ı çok eskiden tanırım. Çok düzgün ve iyi bir insandır, asla yanlış bir iş yapmaz. Bunu Ali'ye (Koç) de söyledim. Ali de 'Özdemir verdiği sözleri tutmadı' dedi. Mali ve transfer konusuyla ilgili destek olmadığını söyledi. Ben Nihat'ın verdiği sözleri tutacağına inanıyorum" dedi.

'KİMSE CUMHURBAŞKANI'NIN ADINI KULLANMASIN'

Ali Şen'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: "Ali'nin 'Trabzonspor sırtını devlete dayadı' sözlerine gelince... Ben işin iç yüzünü bilmiyorum. Bu sözünü açıklamalı. Ama devlet her kulübe destek olur, olmalı da. Eski hükûmetler destek falan olmuyordu. Şimdi devletin her kulübe destek olmasını çok önemli buluyorum. Kulüplere stat da yapmalı, yardım da etmeli. Bir kulübe yönelik böyle şeyler söylenmesini de doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun daha iyi olması için uğraşıyor, bunu yakından biliyorum.

Siyasetçiler bir takımı tutabilir ve şampiyon olmasını gönlünden geçirebilir, bu normal bir şey. Kimse bir takımı tutuyor diye onu şampiyon falan yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez. Spor dünyasında kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın, karıştırmasın da. Erdoğan, sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmiyor.''

KULÜPLERİ BANKALAR BİRLİĞİ'NE TESLİM ETTİLER

Bankalar eliyle kulüplerin yönetimine müdahaleyi de kolaylaştıran yapılandırma süreci sonuçlandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, futbol kulüplerinin 7 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını açıklamıştı.

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Ali Şen'in futbola karışmaz dediği Erdoğan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunu belirlediği ve Saray'a çağırdığı biliniyor.

AKP’nin proje takımı olan Başakşehir'le ilgili Erdoğan 'Başakşehir'le övünüyorum çünkü benim kurduğum bir takım' demişti.