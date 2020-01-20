Yandaş sunucu açıkladı: Fatih Portakal'a çok ağır bir ceza gelecek

Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya adlı sunucu, RTÜK'ün çarşamba günü Fatih Portakal'a çok ağır bir ceza vereceğini açıkladı.

Beyaz TV’de program yapan Tahir Sarıkaya adlı sunucu, Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a ağır bir ceza verileceğini açıkladı.

Sarıkaya, RTÜK’ten çok sağlam bir kaynağından aldığını söylediği bilgiye göre, Portakal'a Libya açıklamaları nedeniyle çok ağır bir para cezası verileceğini söyledi.

Sarıkaya, cezanın çarşamba günü açıklanacağını dile getirdi.

RTÜK toplanmadan ceza verileceğine yönelik bu sözler tepki çekti.

FATİH PORTAKAL NE DEMİŞTİ?

Portakal'ın ceza konusu olacağı söylenen konuşması şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var, Hafter darbeci, o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük... Belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz? İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar.