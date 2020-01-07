Yandaşlar Fatih Portakal'ı hedef gösterdi

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Libya'ya asker gönderilmesine karşı çıktığı sözleri nedeniyle yandaş medya tarafından hedef gösterildi.

"Fatih Portakal, bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler savurarak gerçek yüzünü ortaya çıkarttı", "Özür dile Fatih Portakal", "Küstah açıklama" ifadeleriyle hedef alınan Portakal, Libya'ya asker gönderilmesi kararına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaza muhtaç mıyız? Muhtacız diyor. Türkiye'nin gidiş sebebi belli zaten. Bırakın siz onu Libya'da ezilenler var Hafter darbeci o öyle şu böyle, demokrasi insan hakları, özgürlük; belli Türkiye'nin neden gittiği. Ve neden bir koruma şemsiyesi oluşturmak istediği. Anlaşmanın içeriği belli aslında doğal gaz ve petrol. Türkiye'de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niye eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar.