Uludağ için uyarı: 'Turizm bahanesiyle beton yığınına çevirecekler'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin yasalaşması durumunda Uludağ'ın turizm bahanesiyle beton yığınına çevrileceğini söyledi.

Teklifin geri çekilmesi için 3 bin imza topladıklarını, bu imzaları Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını dile getiren Öztunç, sonuç alamadıkları takdirde milyonlarca imza toplayacaklarını söyledi.

Uludağ'ın 1961 yılında milli park olarak ilan edildiğini anımsatan Öztunç, "Kapadokya'da ve Çanakakale'de yapmak istediklerini Uludağ'da da yapmak istiyorlar. Eğer kanun teklifi kabul edilirse Uludağ Milli Parkı işlevini yitirmiş olacak, bölge talan edilecek" dedi.

Öztunç, bölgenin endemik bitki ve kuş çeşidi yönünden çok zengin olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Dünyada tüm milli parklar koruma altındadır. Dünyada milli park oranı yüzde 6, Avrupa'da yüzde 11,5 hatta Avrupa'nın bazı ülkelerinde yüzde 25 iken bu oran Türkiye'de yüzde 1 civarında. Kapadokya'yı Alan Başkanlığı yaptılar, marifetlerini gördük. Milyonlarca yılda oluşan ve dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan peribacalarını kırdılar. Bu insanlığa, tarihe, medeniyete, turizme her şeye büyük darbedir ama bunu yaptılar. Şimdi Uludağ'da 13 bin hektarlık Milli Park alanı var. 2 bin hektarını Alan Başkanlığı yapacaklarını söylüyorlar ama burada kalmaz. Turizm bahanesiyle Uludağ'ı beton yığınına çevirecekler. Bazı holdingler para kazanacak diye Bursa talan ediliyor. CHP olarak buna izin vermeyeceğiz."

'Uludağ'ın dengesini bozmadan korumak zorundayız'

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifine tepki göstererek, "Uludağ'ın dengesini bozmadan korumak zorundayız" dedi.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı güzelliklerine ev sahipliği yapan Uludağ'ın, iktidarın rant politikasına kurban edilmek üzere olduğunu belirten Sarıbal, şunları kaydetti:

"Uludağ, Milli Parklar Kanunu'na göre yönetilmektedir. Uludağ'da her şeye Milli Parklar Genel Müdürlüğü karar veriyor. Bölgede 1300 çeşit bitki florası var ve bunun 170'i Türkiye'ye ait, bu 170 bitki çeşidinden 34'ü dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Buranın bir kanunu var ve iddia edildiği gibi bir yetki karmaşası da yoktur. Biz, getirmek istediğimiz alan başkanlığı ile bu güzellikleri yok ediyoruz. Buranın dengesini bozmadan korumak zorundayız. Sınırsız turist, sınırsız insan olmaz. Kullanma ve koruma dengesini hayata geçirmeliyiz."

Sarıbal, dağ turizmi ve ekoturizmle dünyanın sayılı alanlarından olan Uludağ'ın, Alan Başkanlığı adı altındaki bir sisteme dahil edilmesinin, bölgeye yapılacak en büyük kötülük olacağını belirtti.

"Bu müthiş potansiyel, doların yeşiline kurban edilemez" diyen Sarıbal, "Bursa milletvekillerine çağrım; bu teklifi Meclis gündemine getirmeyin. Uludağ bir ekosistemdir ve bütün canlılara ait bir alandır. Bursa'yı seven bir milletvekili bunu gündeme bile getirmemelidir. Madem kendinize güveniyorsunuz konuyla ilgili Bursa'da referandum yapalım" diye konuştu. (AA)