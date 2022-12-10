Uludağ yeni kurula bağlanıyor: 'Tehdit altında'

TBMM’de Uludağ’da yasa teklifi tartışma yarattı. Teklif uyarınca Uludağ'da tamamı Milli Park olan 2 bin hektarlık bölgede tüm sorumluluğun “Alan Başkanlığı” adıyla oluşturulacak kurulda olması öngörülüyor.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine haberine göre, TBMM’deki görüşmelerde, CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bölgede yaşayan canlılar ile doğal SİT alanının tahrip edileceğini savunarak “Uludağ'da 1.308 bitki türü var. 32'si Uludağ, 143'ü Türkiye endemiği olmak üzere toplam 173 endemik tür var. 1961 yılında millî park ilan edilen Uludağ, tehdit altında” dedi.

Teklif sahibi AKP'li Hakan Çavuşoğlu'nun “Uludağ'a gittiyseniz konuşun” demesi tepki topladı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu “Uludağ'ı korumak için Uludağ'a gitmek mi gerekli? Uludağ'a gitmeyen buradan çıksın o zaman” dedi. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu da “Ben 20 Mayıs 1969'da zirveye çıktım'' cevabını verdi.

AKP'li Çavuşoğlu teklifini, ''Uludağ'da otopark yok. Farklı kurumlara ait yetkilerin tek bir kurumda toplanarak yetki karmaşasını önlemek istiyoruz. Oteller içler acısı; 6 metrekare, 7 metrekare, 8 metrekare odalar ve ne içinde ne dışında adım atılamıyor, peyzaj düzenlemesi yok” diye savundu.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, “O zaman siz bu kanunla büyük oteller yapma peşindesiniz. Bu talan ve yağma zihniyetidir. Sırada neresi var? Manyas mı, Salda mı?” diye sordu.