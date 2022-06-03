TÜİK Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 73,5 oldu. TÜİK Mayıs ayında tüketici fiyatlarının yüzde 2,98 arttığını açıkladı. Öte yandan ENAG yıllık enflasyonu yüzde 160,76 olarak duyurdu. ENAG'a göre Mayıs ayı enflasyonu ise yüzde 5,46 oldu.

Geçen yıla göre yüksek artış ulaştırma ve gıdada

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Mayıs ayında en yüksek artış alkollü içecekler ve tütünde

TÜİK'e göre Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında aylık bazda en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu.