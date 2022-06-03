TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre haziran ayı kira zam oranı belli oldu.
Buna göre Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu!
Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.
Haber Merkezi
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre haziran ayı kira zam oranı belli oldu.
Buna göre Haziran 2022’de kira artış oranı yüzde 39,33 oldu.