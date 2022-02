Sıla'nın katilinin nasıl serbest kaldığı ortaya çıktı: Çok sayıda suç kaydı var

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesi tarafından nişanlandırıldığı Hüseyin Can Gökçek ile geçen yıl internetten tanışmıştı.

Ankara’da yaşayan Hüseyin Can Gökçek, Giresun’a giderek Sıla’nın ailesiyle tanıştı. Yaşı küçük olan Sıla, daha sonra ailesinin zoruyla Hüseyin Can Gökçek ile nişanlandırıldı. Gökçek, geçen yıl Sıla’yı kaçırdı. Ailesinin şikayeti üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı.

Aile şikayetten vazgeçince serbest kaldı

Ancak Sıla’nın ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Gökçek, tutuksuz yargılanmak üzere 3 ay önce serbest bırakıldı.

Hüseyin Can Gökçek tahliyesinin ardından Sıla ile barışmak istedi ancak Sıla bunu kabul etmedi. Tehditler başlayınca da Sıla Şentürk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Sıla, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine yurttan alındı. Giresun’un merkeze bağlı Erikliman köyündeki babaannesinin yanına gitti. Cinayet de bunun arkasından geldi.

10 suç kaydı var

Gözaltına alınan Hüseyin Can Gökçek, susma hakkını kullanarak polise ifade vermedi. Zanlının adam yaralamak da dahil 10 suç kaydının olduğu belirlendi.

Aileden 'nişan' açıklaması

Öte yandan Şentürk ailesi Sıla'nın Hüseyin Can Gökçek'ten ayrıldıktan sonra başka biriyle nişanlandığı yönündeki haberlerin doğru olmadığı yönünde bir açıklama yaptı.