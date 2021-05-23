Kuzey Kıbrıs'ta 'Kutlu Adalı cinayeti yeniden soruşturulsun' çağrıları

Sedat Peker'in Kuzey Kıbrıs'ta 1996 yılında gerçekleştirilen Kutlu Adalı suikastıyla ilgili açıklamalarının ardından Kuzey Kıbrıs'ta siyasi partilerden cinayetle ilgili soruşturmanın yeniden açılması çağrıları yapılıyor.

Ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili soruşturmanın yeniden açılmasını talep etti.

CTP: Konuyu yarın Meclis'e taşıyacağız

Bugün basında çıkan haberlerin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili, dönemin Türkiye Emniyet Genel Müdürü ve ekibini açıkça işaret ettiği belirtilen açıklamada, CTP’nin, Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili soruşturmanın Polis Genel Müdürlüğü tarafından süratle ve yeniden açılmasını, ilgili iddiaların değerlendirilmesini ve soruşturmanın tamamlanmasını talep ettiği belirtildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da yaptığı açıklamada "Kutlu Adalı cinayetine ilişkin bu iddialardan sonra Başsavcılık ve Polis Teşkilatı derhal yeniden harekete geçmelidir. Konuyu yarın Meclis'te de gündeme getireceğiz” dedi.

TDP: Uyuşturucu trafiği dahil iddiaların araştırılması için girişimde bulunacağız

Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı. Özyiğit, “Sedat Peker’in videolarını izlerken insan hem ürperiyor hem de ülkesi adına üzülüyor. Güzelim ülkemizin böylesi konularla gündeme gelmesi bile utanç verici” dedi.

“Bu söylenenler yeni de değil, ancak bizzat işin içindekiler tarafından söylenmesi işin rengini değiştiriyor” ifadelerini kullanan Özyiğit, Kutlu Adalı cinayetinin yeniden soruşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, "Bu artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu konu hepimizin, meclisin ilgili tüm kurumların sorumluluğundadır. Bizler bu sorumluluğu almaktan asla kaçınmayacağız, bu yönde atılacak her adıma da destek çıkacağız. Bu vesileyle ortaya konan ve uyuşturucu trafiği dahil ülkemizi ilgilendiren tüm konularla ilgili iddiaların araştırılmasına yönelik ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunacağımızın bilinmesini isterim. TC-KKTC arasında imzalanan ve halen yürürlükte olan Adli Yardımlaşma Yasası’ndan da yararlanılması gerektiğini özellikle hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

HP: Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkes açıklama yapmalı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ülkemize dair mide bulandıran, rahatsız eden çok sayıda iddia ortaya atıldı. Siyasetteki kirlenmeye dair endişe duyan, buna karşı mücadele etmek isteyen herkesi rahatsız etmesi gereken iddialar.

1) Uluslararası uyuşturucu trafiğinde ülkemizin de bir konumu olduğu, kasetlerle insanların tehdit edildikleri, Türkiye’deki bazı siyasilerin isimlerinin de bu konularla bağlantılı olduğu iddia edildi, isimler verildi.

2) Kutlu Adalı cinayeti konusunda Türkiye’den bazı kişilerin isimleri azmettirici olarak verildi, iddialarda bulunuldu."

Polis ve savcılığın yeni bilgi ve itirafları yakından takip etmesi ve dosyayı güncelleyerek sonuçlandırmaya çalışması çağrısında bulunan Özersay "Uluslararası uyuşturucu trafiği konusunda bugün yayınlanan videolarda yer alan iddialarda Türkiye’den ve KKTC’den ismi geçen herkesin açıklama yapması, bildiklerini söylemesi, iddialar doğru değilse derhal yalanlaması ya da doğrusunu biliyorsa konuşması gerekir. Şimdi bu ülkede bazı eski siyasilerin bankalardaki şaibeli parasının üzerine neden gittiğimizi daha iyi anlıyor musunuz? Başsavcılık, Polis Genel Müdürlüğü, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na açık çağrımdır! Bu ülkenin, insanının ve devletin itibarı için derhal harekete geçin!” dedi.

Sedat Peker bugün yayınladığı videoda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı suçlamıştı. Peker, Eken'in Adalı'nın öldürülmesi konusunda önce kendisine başvurduğunu, kardeşi Atila Peker'in cinayeti işlemek için Kuzey Kıbrıs'a gittiğini ama başarısız olduğunu, izleyen dönemde Eken'in kendi adamlarıyla suikasti gerçekleştirdiğini söylemişti.