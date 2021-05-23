Falyalı: Ne Binali Bey'i ne de oğlunu tanıyorum

Sedat Peker'in son videosunda bahsettiği ve KKTC'de illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Halil Falyalı, Cüneyt Özdemir'in canlı yayınına katıldı.

Peker'in hakkındaki iddialara yanıt veren Falyalı, "Ne Binali Bey'i ne de Binali Bey'in oğlunu, hiçbirini tanımıyorum. Hiçbir şekilde yan yana gelmedik. Telefon kayıtlarına bakılsın diyorlar, baksınlar" dedi.

Falyalı, "Kimsenin yapığı açıklama, bilmem ne bizi hiç bağlamaz. Bundan sonra da var olacağız. Siyasetçilerle görüşüyoruz, doğrudur hepsiyle görüşüyoruz. Sağcısıyla da görüşüyoruz solcusuyla da, iktidarıyla da" diye devam etti.

Bir DEA ajanının, kendisi hakkında uyuşturucu ticareti ve kara para aklamakla suçlandığına dönük raporu bulundurmasına ilişkin konuşan Falyalı, "Bir DEA raporundan bahsediliyor. Doğrudur basından gördük. 30 bin doların aklanmasından dolayı bir soruşturmadan bahsediliyor. Bir adam 30 bin doların aklanmasından böyle bir soruşturma yer mi? FETÖ'den tutuklu olan Metin Topuz aradı, görüşmek istedi. Görüşmedim. Bizim dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yatırımımız yok. Sadece lisanslı olan ülkelerde yasal bir şekilde bahis işi yapıyoruz. Game Over operasyonunda kardeşimin ismi geçti. Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi ve mahkemede beraat etti. Hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetinde bulunmadık, tavsip de etmedik. Bu sözlere çok üzüldüm. Kaydım da yok. Vergi veriyoruz biz burada, her şeyimiz yasal. Hiçbir casinonun kapısında da güvenlik görevlisi olarak çalışmadık. Kıbrıs'ta ilk ferrariyi ben aldım" açıklamasında bulundu.

'Peker'i şahsen tanımıyorum'

Sedat Peker'le şahsen tanışmadığını söyleyen Falyalı, "Bir dönem Kıbrıs'a geldi ancak görüşmedik, hiçbir zaman iletişimim olmadı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşmayacağım. Bizim yerimiz de yurdumuz da belli. Ben anlam veremedim bunlara gerçekten" diye konuştu.

Falyalı devamında şunları söyledi:

"Türkiye'de bazı medya kuruluşları beni bahis işi yaptığım için beni bahis baronu ilan etti. İllegal bir şekilde polise beni yasa dışı ve bahis baronu olarak yansıttılar. Türkiye'den bir gazeteci bunları bana açık açık söyledi. Hepsinin ses kaydı da var. Türkiye'de imkanlar dahilinde bahis almıyoruz. Yalnızca lisanslı ülkelerde, hangi ülkenin bahis lisansını alıyorsanız o ülkede oynatabiliyorsanız. Birileri yine para istiyorsa dosya yapmıştır, bilgim yok. Kimse kendi içindeki hesaplaşmalar için ülkemizi alet etmesin"