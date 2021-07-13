Kanada’da 160 isimsiz çocuk mezarı daha bulundu

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC’nin haberine göre, Güney Körfez Adaları'ndan Kuper Adasındaki Penelakut Yerli Kabilesi, Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu'na ait bölgede 160'tan fazla "belgesiz ve işaretsiz" mezar bulunduğunu duyurdu.

Yayımlanan bildiride, "Sizi Kuper Adası Yatılı Okulu arazisinde ve kıyılarımızda 160'tan fazla belgesiz ve işaretsiz mezarın teyidi konusundaki çalışmalarımızda bize katılmaya davet ediyoruz" denildi.

Kuper Adası Yatılı Kilise Okulu, resmi kayıtlara göre 1890'dan 1970'lere kadar Güney Körfez Adaları arasında yer alan Kuper Adası'nda faaliyet gösterdi.

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulunmuştu. Olayın ardından ülkedeki çocuk bakım sistemine dönük tepkiler yoğunlaşmıştı.

Ülkede yüzlerce çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Kanada Federal Parlamentosunca, yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklara ilişkin imza kampanyası başlatılmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerli kabile Cowessess First Nation'a çocuk refahına ilişkin tam sorumluluk verilmesine dönük anlaşma sağlamıştı.