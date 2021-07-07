Kanada'da çocuk mezarlarının bulunması sonrası yerli kabileye tam yetki

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerli kabile Cowessess First Nation'a çocuk refahına ilişkin tam sorumluluk verilmesine dönük anlaşma sağladı.

Kanada basınında yer alan habere göre, Trudeau, Saskatchewan bölgesine giderek kabile şefi Cadmus Delorme ve bölge yöneticisi Scott Moe'yi ziyaret etti.

Burada çocuk refahı sorumluluğunun yerli topluluğa verilmesine dönük anlaşmayı imzalayan Trudeau, törende yaptığı konuşmada "Çocuklar evlerinden, ailelerinden, topluluklarından ayrı konulmamalı. Çocuklar bulunduklar topluluklarda tutulmalı, korunmalı, desteklenmeli ve eğitim almalı" dedi.

Ayrıca anlaşma kapsamında Cowessess'e kendi aile ve çocuk hizmetleri sistemini kurması için hükümet tarafından 38,7 milyon dolar bağış yapılacağı belirtildi.

Trudeau, benzer anlaşmalar için diğer kabilelerle de görüştüklerini söyledi.

Çocuk mezarları bulunmuştu

Kanada’nın Saskatchewan eyaletindeki bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulunmuştu. Olayın ardından ülkedeki çocuk bakım sistemine dönük tepkiler yoğunlaşmıştı.

Ülkede yüzlerce çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmasının ardından Kanada Federal Parlamentosunca, yatılı kilise okullarında kaybolan yerli çocuklara ilişkin imza kampanyası başlatılmıştı.