Esad: Seçimler düşmanların suratına atılan bir tokattı

Görevdeki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük bir zafer elde ettikten sonra Cuma günü yaptığı açıklamada, oylamanın "düşmanların yüzüne atılmış bir tokat" olduğunu söyledi.

Esad, seçim zaferinin ardından televizyonda yaptığı bir konuşmada, Batı'nın bölgedeki vekillerine, cihatçılara ve ABD'ye atıfta bulunarak oylamanın "vatan düşmanlarına eşi görülmemiş bir meydan okuma" olduğunu söyledi. Almanya, Türkiye ve ülkedeki cihatçıları destekleyen bir dizi ülke seçimleri "gayrimeşru" olarak nitelendirip ülkelerindeki Suriye vatandaşlarının seçimlerde oy kullanmasını engellemişti.

Seçimde oy kullanan Suriye halkını selamlayan Esad, devrimin anlamını yeniden tanımladıklarını ve yeniden seçilmesinin kendisi için "büyük bir onur" olduğunu söyledi. Beşar Esad, 2021 başkanlık seçimlerinde dördüncü yedi yıllık dönemini yüzde 95,1 oyla kazandı. Esad 2014 seçimlerinde yüzde 88,7 oy almıştı.

Suriye içindeki ve dışındaki seçmen sayısı 18 milyondan fazla olarak tahmin edildi. AB ve Türkiye'nin ülkedeki Suriye yurttaşlarına oy kullanmayı yasaklamasına karşın 14 milyon kişi seçimlerde oy kullandı ve katılım oranı yüzde 78,64 olarak açıklandı.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya tarafından Salı günü yayınlanan ortak bir bildiride, seçimin "gayrimeşru" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Suriye'nin cumhurbaşkanlığı seçimi ne özgür ne de adil olacak" denildi.

17 Temmuz 2000'de Esad, Suriye devlet başkanı olarak göreve başlamıştı. 2012'de kabul edilen mevcut Suriye anayasasına göre, Suriye cumhurbaşkanı iki kez göreve aday olma hakkına sahip, bu da Esad'ın görevdeki son dönemi olacağı anlamına geliyor.