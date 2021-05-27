'AstraZeneca Güney Afrika'ya yüksek fiyatla aşı sattı' iddiası

AstraZeneca'nın Güney Afrika'ya bir buçuk milyon doz koronavirüs aşısını yüksek fiyatla sattığı iddia edildi.

Güney Afrika'nın ulusal basın kuruluşu News24'e bağlı Business Insider'ın Transparency International'ın Salı günü yayımladığı raporuna dayandırdığı haberine göre, Güney Afrika iki doz aşı için şirkete 10,05 ABD doları ödedi. Bu tutarın şirketin yüksek gelirli ülkelere uyguladığı fiyatın yüzde 25 üstünde olduğu, AB'ye uyguladığı fiyatınsa iki katından daha fazla olduğu ifade edildi.

Güney Afrika satın aldığı AstraZeneca aşılarının kullanımını "501Y.V2" adı verilen mutasyona karşı etkili olmadığı gerekçesiyle Mart ayında durdurmuştu. Kullanılmayan yaklaşık 1 milyon doz aşı Güney Afrika tarafından diğer Afrika ülkelerine satılmıştı.

Öte yandan Transparency International'ın raporunda hükümetlerin aşı üreticileriyle yaptıkları sözleşmelerde şeffaflık olmadığı vurgulandı. Rapora göre yapılan 182 aşı satın alma sözleşmesinden yalnızca yüzde 6'sı şirketler ya da satın alanların resmi kanalları tarafından açıklandı. Açıklanan sözleşmelerin ise sadece yüzde 1'inden azı belirli bir bölümü gizlenmeden yayımlandı.