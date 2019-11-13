WP: Trump Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif etti

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif ettiğini öne sürdü. Trump'ın görüşme sırasında S-400 yaptırımları konusunda da Erdoğan'a yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.

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