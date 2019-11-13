WP: Trump Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif etti

Washington Post (WP) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye dönük harekatı nedeniyle iki ülke arasındaki gerilen ilişkileri onarmak için adımlar attığını öne sürdü.
Gazeteye konuşan yetkili kaynaklar, Trump'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta yolladığı mektupta 100 milyar dolarlık anlaşma teklif ettiğini ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması nedeniyle ABD'nin, uygulamayı planladığı yaptırımlardan kaçınmanın bir yolunu bulmanın hala mümkün olduğunu yazdığını bildirdi.
Haberde, söz konusu teklifin geçen ay Suriye harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım tasarısı sunan Temsilciler Meclisi üyelerini ve benzer bir tasarı sunan iki partiden senatörleri kızdırabileceği kaydedildi.
Erdoğan'ın, Trump'ın teklifine karşılık Suriye'de ABD'nin isteklerine uygun adımlar atmaya başlayabileceği belirtilen haberde, ABD'nin S-400 konusundaki kırmızı çizgisinin hava savunma sistemini aktif hale getirecek adımları atmamak olduğu ve sistemin çalıştırılmaması durumunda Türkiye'nin F-35 programına dönmesinin mümkün olabileceği aktarıldı.