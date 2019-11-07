ABD'li senatörlerden 'Türkiye'ye yaptırım' çağrısı

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin kesinleşmesinin ardından Türkiye için dikkat çekici bir çağrı geldi. ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarının teyit edilmesi durumunda Türkiye'ye yaptırımları başlatma çağrısında bulundu.

ABD'de 5 Cumhuriyetçi ve Demokrat senatör, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben bir mektup kaleme aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen'in imzalarının bulunduğu mektupta, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiğine yönelik iddiaların araştırılması ve bunların teyit edilmesi durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısı yer aldı.

Mektupta, "Sizden Türkiye'nin ve/veya ona bağlı güçlerinin Tel Abyad ve Resulayn kentleri arasında doğudan batıya ve 30 kilometre güneydeki M4-M10 yoluna kadar yer alan bölge dışında faaliyet gösterip göstermedikleri konusunda bizi acilen bilgilendirmenizi istiyoruz. Eğer durum böyleyse, yönetim Türkiye'ye 17 Ekim anlaşmasını ihlâli nedeniyle yaptırım uygulamayı planlıyor mu?" sorusu yer aldı.

"Türk ya da Türkiye destekli askeri güçlerin Suriyeli Kürtlere Tel Tamir yakınlarında saldırdığına dair bir dizi söylenti var. Bu doğruysa, Ankara Moskova ve Washignton ile ayrı ayrı yaptığı ateşkes anlaşmalarını ihlâl ediyor demektir" denilen mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın pek çok kez Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 'Türkiye ekonomisini yerle bir etmekle' tehdit ettiği ve bu doğrultuda, yönetimden hızlı bir şekilde 17 Ekim anlaşmasının uygulanması için sert ekonomik yaptırımları devreye sokacak önlemler alması gerektiği belirtildi.