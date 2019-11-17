Midilli'deki sığınmacı kampında bir bebek sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi

Midilli Adası'ndaki Moria mülteci kampında, bir bebeğin sıvı kaybı nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria kampında, 9 aylık bir bebek sıvı kaybından yaşamını yitirdi.

Açıklamada bebeğin birkaç gün önce öldüğü belirtilirken, ''Moria kampında kalan insanların ruhsal ve fiziksel sağlıkları sürekli risk altında. Yunanistan ve Avrupa Birliği hemen harekete geçmeli'' denildi.

Moria kampında binlerce kişi barınmaya çalışırken, Ağustos ayında adaya tek seferde 547 göçmen ayak basmıştı. Ayvalık tarafından Midilli’ye geçen göçmenlerin 2015-2016 göçmen krizinden beri tek seferde geçen en kalabalık grup olduğu belirtilmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’nin Atina’daki Büyükelçisi Burak Özügergin’i acil görüşmeye çağırmıştı.