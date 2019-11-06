AB'den Türkiye'ye 50 milyon avro ödeme hazırlığı

Avrupa Birliği’nin Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, AB'nin göçmen kriziyle ilgili Türkiye'ye 50 milyon avroya yakın önlem paketi sunmaya hazırlandığını söyledi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Direktör Yardımcısı Maciej Popowski, Yunanistan'da yaşanan göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Associated Press'te yer alan habere göre Popowski, AB'nin Türkiye'ye 50 milyon avroya yakın önlem paketi sunmaya hazırlandığını dile getirdi.

Popowski, "50 milyon avroya yakın bir tutarı olan birtakım önlemler hazırladık. Bu paranın bir bölümü Türk sahil güvenliklerinin göçmenleri arama ve kurtarma operasyonlarını geliştirmesine yardım etme amacıyla verilecek" dedi.

Popowski, paranın diğer bölümünün göçmenlerin tutulduğu gözaltı merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesi ve oturma izni alan göçmenlerin Türkiye toplumuna entegre olmasına yardımcı olması amacıyla vereceğini belirtti. Paranın Türkiye'nin AB üyeliği hazırlığına yönelik bütçeden ve ayrıca "barış ve istikrar" fonundan sağlanacağı kaydedildi.

Popowski, Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatının durumu daha karmaşık hale getirdiğini, çünkü AB'nin Türkiye'nin bölgeye göçmenleri geri gönderme planına dahil olma niyetinde olmadığı gerekçesiyle bu alana fon ayırmayı planlamadığını sözlerine ekledi.