Yunanistan hükümeti 10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye göndermeyi planlıyor

Yunanistan hükümeti 10 bin sığınmacının gelecek yılın sonuna dek Türkiye’ye gönderilmesinin planlandığını açıkladı. Dün Midilli Adası’nda sığınmacı kampında çıkan yangında en az 2 sığınmacı yaşamını yitirmişti.

Yunanistan hükümeti gelecek yılın sonuna dek 10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye göndermeyi planladığını açıkladı.

Yunanistan’da kabine dün Midilli Adası’ndaki Moria sığınmacı kampında çıkan yangın sonucu biri kadın, biri çocuk en az 2 sığınmacının yaşamını yitirmesi üzerine bugün acil toplanmıştı. Sığınmacılar yangına geç müdahale edilmesini protesto etmiş, polis göstericilere biber gazıyla saldırmıştı. Sığınmacılar ölü sayısının yetkililerin açıkladığının üzerinde olduğunu ifade etmişti.

AFP'nin haberine göre, Yunanistan hükümeti bugünkü toplantının ardından yaptığı açıklamada 2020 yılı sonuna kadar 10 bin sığınmacıyı Türkiye’ye göndermeyi planladığını bildirdi.

Resmi açıklamalara göre 3 bin kişilik Moria kampında halihazırda yaklaşık 12 bin kişi kalıyor.

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada önceki Syriza hükümetinin 4 buçuk yıllık yönetiminde Türkiye’ye gönderilen sığınmacı sayısının bin 805 olduğu belirtildi.

Ağustos ayında Yunanistan’a ulaşan sığınmacı sayısının 9 bine ulaştığı, eylül ayında ise bu sayının 8 bin olduğu belirtiliyor.

