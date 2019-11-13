İsrail Komünist Partisi ve Hadaş saldırıları kınadı

İsrail Komünist Partisi, Hadaş'la birlikte İsrail kuvvetlerinin Gazze ve Şam'a yönelik saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

İsrail Komünist Partisi (CPI), İsrail Savunma Kuvvetleri'nin dün Gazze ve Şam'a yönelik başlattığı saldırılara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, CPI ve Demokratik Görüş ve Eşitlik Partisi'nin (Hadaş), saldırıları ortak bir şekilde kınadığı belirtilirken, suç teşkil eden bu saldırıların bölgede askeri gerilimi tırmandırma amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklama şöyle:

CPI ve Hadaş, Şam'a ve 12 Kasım salı günü şafağında İsrail ordusu tarafından yürütülen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan Gazze'ye karşı suç teşkil eden İsrail saldırılarını tartışmasız bir biçimde kınamaktadır. CPI ve Hadaş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanlığı ve İsrail Güvenlik Servisi (Şin Bet) tarafından yapılan açıklamalarında açıkça görüldüğü gibi, İsrail'in tansiyonu yükseltmek amacıyla sürdürdüğü suikast hedeflerini durdurma çağrısı yapmaktadır.

CPI ve Hadaş, İsrail'in Filistin halkına karşı uzun dönemdir işlediği suçların devamı niteliğindeki suç teşkil eden saldırılarının amacının, Filistin halkını yok etme pahasına tasarlanan haince planları yürütmek adına bölgeyi tehlikeli, kapsamlı bir askeri gerilime sürüklemek olduğunu beyan ediyor.

CPI ve Hadaş; savaş, saldırı ve katliam politikasının, hükümetiyle birlikte bu saldırılarının tüm sorumluluğunu taşıyan Netanyahu'yu kendi siyasi ve cezai krizinden ve seçim yenilgisinden kurtaramayacağının altını çiziyor.

Buna ek olarak, CPI ve Hadaş, başta başkanı Benny Gantz olan ve bu suçları onaylayan ve devam ettirmekle tehdit eden Kahol Lavan'ın bloğu olmak üzere, İsrailli siyasi partileri tarafından bu saldırı hamlelerine verilen desteği kınamaktadır.

Bu suç teşkil eden İsrail saldırılarını kınıyor ve bu saldırıların geniş çaplı savaşa dönüşmeden bir an önce durdurulması çağrısı yapıyoruz. Bu saldırıya tek gerçek alternatif, işgali ve yarattığı sorunları sona erdirmek ve iki ülke arasında barışın sağlanmasına dek Filistin halkına meşru ulusal haklarını tanımaktır."