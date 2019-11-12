İsrail, İslami Cihad komutanını öldürdü: 'İsrail'e deprem etkisi yaratacak bir yanıt verilecek'

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Gizli Servisi Şin Betile ortaklaşa düzenlediğimiz saldırıda Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hedef aldık" denildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, saldırı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu tarafından verile onayla yapıldı.
'DEPREM ETKİSİ YARATACAK BİR YANIT VERİLECEK'
Kudüs Seriyyeleri ise yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğruladı.
Açıklamada, İsrail'e deprem etkisi yaratacak bir karşılık verileceği aktarıldı.
BİR SALDIRI DA SURİYE'DE
İsrail, Şam'da İslami Cihad liderlerinden Ekrem el Curi'yi hedef alan bir saldırı düzenledi.
Curi'nin saldırıdan yaralı kurtulduğu belirtilirken, bu saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR
Saldırılar sonrası İsrail'in Kudüs Seriyyeleri tarafından roketlerle hedef alındığı, İsrail'in bazı kentlerinde sirenler çaldığı belirtiliyor.
Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail'de bazı bölgelerde okulların ve yolların kapatıldığı açıklandı.