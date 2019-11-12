İsrail'den hava saldırıları: İki Filistinli yaşamını yitirdi

Gazze’de İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hava saldırısıyla öldürdüğünü duyuran İsrail, İslami Cihad noktalarını bombalamaya devam ettiğini açıkladı. Saldırılarda iki Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in bu sabah İslami Cihad'ın komutanı Beha Ebu'l Ata’yı hava saldırısı sonucu öldürdüğünü duyurmasının ardından Kudüs Seriyyeleri, Gazze'den roket atışları ile İsrail'e karşılık vermişti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Gazze'de İslami Cihad noktalarını hedef almaya devam ediyoruz" açıklamasında bulunurken, hava kuvvetlerinin örgüte ait bir eğitim kampını ve mühimmat deposunu vurduğunu duyurdu.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iki Filistinlinin öldüğünü, on beş Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

ARAP MİLLETVEKİLLERİNDEN NETANYAHU'YA TEPKİ

İsrail meclisindeki Arap milletvekilleri, yaşananlardan İsrail Cumhurbaşkanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutarken, Netanyahu çatışmaların devam edebileceğini açıkladı.

AB'DEN GERİLİMİ DÜŞÜRME ÇAĞRISI

Avrupa Birliği, yaşanan çatışmalara ilişkin gerilimin acil düşürülmesi çağrısında bulundu. Açıklamada "Sivil halka yönelik ateşlenen roketler kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır" denildi.

İSLAMİ CİHAD LİDERİ: NETANYAHU AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

İslami Cihad liderlerinden Halid El-Baş, Ebu'l Ata'nın öldürülmesine ilişkin "Netanyahu, Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesinden dolayı ağır bedel ödeyecek. Bu suçlardan dolayı yerleşimcileri ve askerleri ağır bedel ödeyecek" açıklamasında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hasım Kasım da, İsrail saldırılarına ilişkin, "Ebu'l Ata'nın öldürülmesi, Filistin halkına yapılan saldırıların devamı niteliğinde" diye konuştu.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ'NDEN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Filistin hükümet sözcüsü İbrahim Melhem, İsrail saldırılarının ardından "Uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını acilen durdurması için müdahale etme çağrısı yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

'EBU'L ATA'NIN EŞİ DE ÖLDÜRÜLDÜ'

İslami Cihad, yeni bir açıklama yaparak, Ebu'l Ata'nın eşi Esma'nın saldırılar sonucunda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in bu sabah Şam'da İslami Cihad liderlerinden Ekrem el Curi'yi hedef aldığı saldırısında el Curi'nin oğlunun öldüğü belirtildi.