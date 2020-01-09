İranlı yetkililer: Ukrayna uçağı düşmeden önce alev aldı

İran sivil havacılık kurumu yetkilileri, Tahran'dan kalktıktan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının havada alev aldığını tespit etti.

İran sivil havacılık kurumundan yetkililer, 176 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçağın dün yaptığı kazaya dair ilk raporunu tamamladı.

Yetkililerin yüksek irtifada uçan diğer uçaklardaki mürettebatın ve bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine de yer verdiği rapora göre, Boeing 737-800NG tipi uçak havadayken alev aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, raporda, uçağa son bakımın pazartesi günü yapıldığı, havalandıktan kısa süre sonra teknik sorun yaşandığı ve düşmeden önce en yakın havaalanına yönlendirildiği belirtildi. Teknik sorunların ne olduğuna dair ayrıntı verilmezken, pilotla telsiz iletişiminin koptuğu ve 2440 metredeyken uçağın radardan kaybolduğu aktarıldı.

'AŞIRI ISINMA BELİRTİSİ YOK'

Öte yandan Reuters haber ajansına açıklama yapan Kanadalı bir güvenlik uzmanı, uçağın motorlarının aşırı ısındığına dair bir iz olmadığını söyledi.

İran devlet televizyonu Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu duyurmuştu.

İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade kara kutunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıklamıştı.