Tahran'da düşen uçağın kara kutuları bulundu, Boeing'e gönderilmeyecek

İran devlet televizyonu Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu duyurdu. İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade kara kutunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladı.

İran devlet televizyonu Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının iki kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

İki kara kutunun da zarar gördüğü ancak verilerin kurtarılacağına inanıldığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansı İran Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abedzade'nin uçağın kara kutusunun Boeing firmasına teslim edilmeyeceğini açıkladığını bildirmişti. Haberde Abedzade'nin, verilerin incelenmesi için kara kutunun hangi ülkeye gönderileceği konusunda henüz karar verilmediğini söylediği belirtildi.

Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı bu sabah Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkışından kısa bir süre sonra düşmüş, uçaktaki 9'u mürettebat 179 kişi yaşamını yitirmişti.

İran ve Ukraynalı yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda uçağın motorundaki teknik arıza sonucu düştüğü kaydedilmişti.

Uçak İran'ın Irak'taki ABD üssüne düzenlediği füze saldırısından kısa bir süre sonra düşmüştü.

