Irak, eylemler nedeniyle Zikar vilayetini afet bölgesi ilan etti

Irak Meclisi, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetini eylemlerden dolayı afet bölgesi ilan etti.

Hükümet karşıtı eylemlerin devam ettiği Irak’ta ülkenin güney illerinden Nasıriye'nin başkenti olduğu Zikar vilayeti afet bölgesi ilan edildi.

Eylemler sırasında vilayette 98 kişi yaşamını yitirirken 2 bin 650 kişi yaralandı ve yaklaşık 500 eylemci tutuklandı.

Meclisin vilayeti afet bölgesi ilan etmesi elektrik kesintisi, barınma sorunu ve yaralılarla ilgilenmek için faaliyetlerin başlatılması anlamına geliyor.

Bölgede güvenlik güçlerinin düzenlediği harekatlar sırasında binlerce konut hasar görmüştü.