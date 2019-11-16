AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı bir açıklamada EYT üzerine ‘Bizim başımıza bu erken emekliliği dolayanlar bedelini ödeyecek’ dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) üzerine “Tutturmuş bir EYT, erken emeklilik. İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Bizim ülkenin başına da bu erken emekliliği dolayanlar bunun bedelini ödeyecekler.” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Niçin erken emeklilik? Bırakalım ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını alsın. Erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş aramak suretiyle ikinci iş ile işsizliğe öncü olacak. SGK sistemimizin çökmesini istemelerinin tek sebebi kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır

Enflasyonun üzerine açıklama yapan Erdoğan, “Aylık enflasyon yüzde 8,6 ile son bir buçuk yılın en düşük seviyesine indi. Faizlerin gerilemesinden konuttan otomobil satışına kadar her alanda gözle görülür bir hareketlenme başladı. İnşallah bu hareketlenme devam edecek ve Türkiye hak ettiği seviyeye ulaşacak. Türkiye'nin sağlık reformu tüm dünyaya örnek olmuştur. Ama ABD de dahil bunu başaramamıştır." dedi.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim ayı resmi rakamlarına göre geçen yılın aynı dönemine göre 25,6 artarak 4 milyon 39 bin 555 kişi olmuştu. Artan işsizlik rakamlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "İşsizlik rakamlarının yeniden düşmesini bekliyoruz. Türkiye büyüyerek istihdamı geliştirecek" dedi.