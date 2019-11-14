Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bini aştı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yayımladığı Aylık İstatistik Bülteni'ne göre Ekim ayında resmi işsiz sayısı 4 milyon 390 bin 555’e ulaştı. Kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6 artmış durumda.
RESMİ İŞSİZLİK KADINLARDA YÜZDE 23 ERKEKLERDE YÜZDE 29 ARTTI
İŞKUR verilerine göre açıklanan kayıtlı işsizlerin 49,4'ü erkeklerden oluşurken, yüzde 50,6'sı kadınlardan oluşuyor.
15-24 yaş aralığındaki yurttaşlarsa kayıtlı işsizlerin yüzde 38,7'sini oluşturuyor.
Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artarken, erkeklerdeki yıllık artış yüzde 28,7 oldu.