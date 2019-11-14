Kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 39 bini aştı

İŞKUR verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 4 milyon 39 bin 555'e ulaştı. Kadınlarda kayıtlı işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artarken, erkeklerdeki yıllık artış yüzde 28,7'yi buldu.

soL - Haber Merkezi