Yönetmelikte değişiklik: Birçok sanatçı işsiz kalacak...

Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi süre sözleşmeli personel yönetmeliklerinde olmadığı halde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde mevcut çalışan sanatçılara üniversite zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme ile birçok kişinin işsiz kalması gündemde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi süre sözleşmeli personel yönetmeliklerinde olmadığı halde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yönetmeliğinde mevcut çalışan sanatçılara üniversite zorunluluğu getirdiğini ve bu yüzden bir çok sanatçının işsiz kalacağını açıkladı.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde, süreli sözleşmeli personel kadrosunda çalışanların yeni özlük haklarının 28 Aralık 2018’de yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile belirlendiğin hatırlattı. “KHK uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 15 Mayıs’ta da Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı süreli sözleşmeli personellere yönelik yeni özlük hakları belirlenmiştir” diyen Gamze Akkuş İlgezdi, aynı KHK’ya atıfla 21 Haziran’da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı süreli sözleşmeli personellere ise 15 Mayıs’taki yönetmeliklerin aksine sanatçılar için üniversite mezunu olma şartı getirildiğini kaydetti.

Yapılan düzenleme yüzünden onlarca sanatçının mağdur olacağını belirten İlgezdi, “Yönetmelik bu şekliyle uygulanmaya başladığı takdirde geleneksel sanatlarının çoğunda çalışan üniversite mezuniyeti olmayan alaylı birçok sanatçı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğündeki işlerinden olacaktır” dedi.

İlgezdi önergesinde,

“- Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi yönetmeliklerinde olmayan üniversite mezuniyeti şartı neden alaylı sanatçının en çok olduğu Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün yönetmeliğinde yer almıştır?

- Koro ve topluluklarda yevmiyeli olarak çalışanların önemli bir kısmı üniversite mezunu olmayan Roman vatandaşlardan oluşmaktadır. Yönetmelikle sadece Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne getirilen üniversite mezunu olma şartında Roman vatandaşlarımızı işsiz bırakmak için özel bir kasıt mı vardır?

- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünde çalışan ve yeni yönetmelik yüzünden işsiz kalacak kaç alaylı sanatçı vardır?

- Süre Sözleşmeli personel olarak zaten kurumda çalışan yeni yönetmelik ile özlük haklarının iyileştirilmesini bekleyen üniversite mezunu olmayan alaylı sanatçılar için yönetmelikte bir düzenleme yapmayı düşünmekte misiniz?” sorularına yanıt talep etti.