Valilikten Sabahat Akkiraz konserine yasak

Ankara Valiliği bu pazar Batıkent Vedat Dalokay Parkı'nda yapılması planlanan Sabahat Akkiraz konserine 'güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi.

Halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz’ın Ankara’da Pazar günü Batıkent Vedat Dalokay Parkı’nda yapılması planlanan konseri Ankara Valiliği’nce yasaklandı.

Batıkent Kültür Festivali kapsamında pazar günü Vedat Dalokay Parkı’nda 12.00-22.00 saatleri arasında Sabahat Akkiraz, Lal Gazel, Ahu Sağlam ve Metanu’nun yer alacağı konser etkinliğine Valilik “güvenlik” gerekçesiyle izin vermedi.

Ankara Valiliği, Batıkent Kültür Evi’nin organize ettiği etkinlik için izin başvurusuna “kamu esenliği ve kamu güvenliği bakımından uygun görülmemiştir” yanıtını verdi. Valilik etkinliğin kapalı alanda düzenlenmesi için yeni bir bildirim yapılması durumunda bunu değerlendirmeye alacağını kaydetti.

AKKİRAZ: KİMSE TÜRKÜLERİMİZİ SUSTURAMAZ

Sabahat Akkiraz Twitter hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Akkiraz “Pazar günü Ankara Batıkent’te gerçekleştireceğimiz konserimiz Ankara Valiliği tarafından ‘güvenlik’ gerekçesi ile yasaklandı. Başkent’te, ülkemizin göbeğinde bu bahane ile konser yasaklamak çok kırıcı. Suçumuz türkü söylemek birilerine göre. Kimse türkülerimizi susturamaz” dedi.