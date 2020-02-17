TKP'den açıklama: Gezi Davası'nda Silivri'de olacağız

Türkiye Komünist Partisi, Haziran Direnişi'ni hedef alan davaya katılmak üzere 18 Şubat Salı günü (yarın) Silivri'de olacağını duyurdu.

AKP'nin Haziran Direnişi'ni hedef alan 'Gezi Davası'na tepki gösteren Türkiye Komünist Partisi, yarın Silivri'de görülecek davaya katılacağını açıkladı.

TKP'den yapılan açıklamada, "Gezi Davası, emperyalizme tam boy teslim olmuş bir iktidarın güdümünde yürütülen bir yargı oyunudur. Gezi'yi yedirmeyiz" denildi.

Açıklama şu şekilde:

Gezi Davası'nda Silivri'de olacağız

2013 Haziranı'nda İstanbul'da başlayan ve tüm ülkeye hızla yayılan direnişe 10 milyonun üstünde yurttaşımız aktif olarak katılmıştır.

Gerici iktidarın tüm adaletsizliklerine, savaş kışkırtıcılığına, bilim düşmanlığına, kadın düşmanlığına, yobazlığına karşı birikmiş öfke 2013 Haziranı'nda büyük bir halk hareketi olarak sokaklara dökülmüştür.

Bu öfke doğrudan solun, sosyalizmin değerlerini, paylaşımcılık ve eşitlikçiliği de kendi kaynaklarından biri olarak görüp sahiplenmiştir.

Şimdi 2013 Haziranı'nı bir uluslararası komplo olarak göstermek için düzenlenmiş olan bir mizansenle karşı karşıyayız.

Gezi Davası, emperyalizme tam boy teslim olmuş bir iktidarın güdümünde yürütülen bir yargı oyunudur.

Gezi'yi yedirmeyiz.

18 Şubat Salı günü Silivri'de görülecek olan duruşma için Silivri'de olacağız.

Buluşma: 18 Şubat Salı 09.00 Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumları

Türkiye Komünist Partisi