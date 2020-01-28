Gezi Davası'nın 5. duruşması görüldü

Gezi Davası'nın 5. duruşması bugün görüldü. Davada, Osman Kavala'ya tahliye çıkmadı. Bir sonraki duruşma 18 Şubat 2020'de görülecek.

Osman Kavala’nın tutuklu, 15 kişinin tutuksuz yargılandığı Gezi Davası’nın beşinci duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

KORKMAZ AİLESİ HSK'YA BAŞVURDU

Mahkeme geçen duruşmada aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın katili Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin ve Hazine'nin katılma taleplerinin kabulüne karar vermişti.

Mahkemede hazır bulunan Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, Saldoğan'ın mağdur olarak Gezi Davası'na müdahil edilmesi üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvuruda bulunarak kararın iptalini ve hakimlere soruşturma açılmasını istedi.

#GeziDavası Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de duruşma salonunda. Mahkeme geçen duruşma aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın katili Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin ve Hazine'nin katılma taleplerinin kabulüne karar vermişti. — TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) January 28, 2020

Aile durumu sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Ali İsmail Korkmaz’ın ailesi ve davanın avukatları olarak 23 Ocak 2020 tarihinde Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) sunduğumuz şikayet dilekçesi ile bu kararda imzası bulunan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyet üyeleri Galip Mehmet Perk, Talip Ergen ve Barış Öztürk hakkında soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edilmesini, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan hüküm giymiş Mevlüt Saldoğan’ın davaya katılma kararının ise derhal kaldırılmasını istediğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz" denildi.

Basına ve Kamuoyuna, Ali İsmail’i kaybettiğimiz 2013 yılından beri onun anısını yaşatma, düşlerini hayata geçirme mücadelemizin yanı sıra hepinizin bildiği gibi dört yıl süren bir de adalet mücadelesi verdik.+++ — Gürkan KORKMAZ (@AvGurkanKorkmaz) January 27, 2020

Osman Kavala'nın avukatı Köksal Bayraktar "Hakimin reddine ilişkin dilekçemizi ilettik. Tanık dinlenme usulü de dahil en az 7 kural heyet tarafından ihlal etmiştir" dedi. Bayraktar "Usule aykırı olan dinlenen tanık beyanı yok hükmündedir. Barolar da bu konu hakkında açıklama yapmıştır. Kanuna aykırı elde edilen delili kabul etmemiz mümkün değildir. Yargılamanın bir parçası olan avukatlar olarak heyetinizi reddediyoruz" dedi.

Diğer avukatlar da tanık dinleme usulüne itiraz etti. Can Atalay'ın avukatı Mehmet Durakoğlu, "Tanık dinleme usulü kabul edilemez. Bu usulden vazgeçilmesini yoksa heyetin reddedilmesini talep ediyoruz" dedi.

'SALDOĞAN'IN DAVAYA KATILMA TALEBİ KABUL EDİLEMEZ'

Can Atalay ve Tayfun Kahraman avukatı Ayhan Erdoğan, Ali İsmail'in katili Mevlüt Saldoğan'ın davaya katılma sebebinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti. Kahraman, "Saldoğan, Ali İsmail'e öldürmek için tekme atarken ayağını yaralanmıştır. Buna dayanarak davaya katılma sebebi kabul edemez. Ali İsmail'in ailesi buradadır. Ali İsmail'i öldüren şahsın davaya katılma talebinin kabulü nedeniyle heyetin tüm üyeleri hakkında HSK'ya şikayette bulunduk. Heyetin reddedilmesi hususuna, bu usulsüzlügu de ekleyerek heyetin reddini talep ediyoruz." dedi.

'SOSYAL MEDYA HESABIM YOK'

Avukat Özgür Karaduman mahkeme heyeti başkanıyla ilgili gezi karşıtı paylaşımları gündeme getirdi. Karaduman, "Siz sosyal medyayı yakından takip ediyorsunuz, heyet başkanı. Sizin hakkınızda gezi döneminde gezi parkını eleştiren paylaşımlarınız olmuş" dedi. Mahkeme başkanı ise "Benim sosyal medya hesabım yok" yanıtını verdi. Karaduman ise "Demek ki siz de sosyal medya mağdurusunuz, buradaki diğer sanıklar gibi. Artık basındaki habere daha sonra siz bakarsınız. Malum iddianameyi hazırlayan savcı da iddianameyi inci sözlükten, ekşi sözlükten kopyalamıştı" diye konuştu.

Reddi hakim taleplerine dair ara kararlarını açıklayan mahkeme, talepleri CMK'ya dayanmadığı gerekçesiyle reddetti.

TAHLİYE ÇIKMADI

Davada, Osman Kavala'ya tahliye çıkmadı. Bir sonraki duruşma 18 Şubat 2020'de görülecek.