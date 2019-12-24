Gezi Parkı davasında Osman Kavala kararı

Bugün görülen Gezi Parkı davasında Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Gezi Parkı davası kapsamında 784 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün Silivri'de görüldü.

Duruşmada, Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme, aralarında Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüne neden olan Mevlüt Saldoğan'ın da bulunduğu polislerin ve Hazine'nin katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Adalet Bakanlığı'na AİHM kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin yazılan yazının cevabının beklenmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 28 Ocak 2020'de yapılacak.