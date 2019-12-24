AİHM'in ihlal kararı sonrası Gezi Parkı davası bugün görülüyor. Mahkemenin başvurusu hakkında ihlal kararı verdiği Osman Kavala 784 gündür tutuklu.

784 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve 15 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Davanın bugün ve yarın görülecek duruşmasında Gezi Parkı eylemleri sırasında zarar gördüğünü iddia eden kişiler de dinlenecek. Kavala'nın avukatları ise AİHM’in verdiği ihlal kararı doğrultusunda tahliye talebinde bulunacak.

Davada sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

İddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükûmetin bakanları çekiyor. Davada 16 sanığın ayrı ayrı 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapisleri isteniyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala'nın yaptığı başvuruya 10 Aralık'ta ihlal kararı verdi. Mahkeme, 'yetkililerin, başvurucunun ilk ve devam eden duruşma öncesi tutukluluğunun makul şüpheye dayanan tarafsız bir değerlendirme sonucunda olduğunu gösteremediği' tespitini yaparak Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına karar verdi.