'Gezi Davası' Silivri'de bugün başlayan yeni duruşmayla sürüyor

"Gezi Davası" bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki mahkeme salonunda görülmeye başlanan duruşmasıyla sürüyor.
Tutuksuz sanıklar Çiğdem Mater, Yiğit Aksakoğlu, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi ile tutuklu sanık Osman Kavala duruşmada hazır bulunuyor.
Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden'in savunmalarını yaptığı duruşma, Can Atalay'ın savunması ile sürüyor.
Duruşmayı TKPli Hukukçular'ın Twitter hesabından takip edebilirsiniz.
#gezidavası Atalay "Iddianame Fetö ile yakın ilişkimiz olduğunu ima ediyor. Başkaları Fetöcüler önünde ceketini iliklerken, biz Fetö çetesi diyorduk. Iddiayi sahibine iddia ederim"
— TKPli Hukukçular (@TKPliHukukcular) October 8, 2019