'Gezi Davası' Silivri'de bugün başlayan yeni duruşmayla sürüyor

Osman Kavala'nın birinci sanık olarak yargılandığı, Haziran Direnişi'nin bir uluslararası komplo olarak gösterilmesine dayanan 'Gezi Davası', Silivri'de bugün başlayan duruşmayla sürüyor.

"Gezi Davası" bugün İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki mahkeme salonunda görülmeye başlanan duruşmasıyla sürüyor.

Tutuksuz sanıklar Çiğdem Mater, Yiğit Aksakoğlu, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay ve Yiğit Ali Ekmekçi ile tutuklu sanık Osman Kavala duruşmada hazır bulunuyor.

Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay ve Mine Özerden'in savunmalarını yaptığı duruşma, Can Atalay'ın savunması ile sürüyor.

Duruşmayı TKPli Hukukçular'ın Twitter hesabından takip edebilirsiniz.