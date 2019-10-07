TKP: Suriye'den elinizi çekin!

Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapacağını açıklayan AKP, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edeceğinin sinyallerini de verdi. TKP’nin Sesi’nde bugün Suriye emekçi halkının üzerinde oynanan kirli oyunlara işaret edilirken, egemen bir ülkenin sınırlarının ihlaline yönelik müdahalenin siyasal sorumluluğunun sonuçlarından bahsediliyor.

soL - Haber Merkezi