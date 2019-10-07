TKP: Suriye'den elinizi çekin!

Türkiye Komünist Partisi'nin günlük sesli bülteni TKP’nin Sesi’nde bugün gündemde Suriye var.
Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapacağını açıklayan AKP, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte hareket edeceğinin sinyallerini de verdi. TKP, bağımsız ve egemen bir ülkeye sahip olma arzusunda olan Suriye emekçi halkının üzerinde oynanan kirli oyunlara işaret ederken, egemen bir ülkenin sınırlarının ihlaline yönelik müdahalenin siyasal sorumluluğuna dikkat çekiyor.
TKP, iktidarın tüm planlarına karşı Suriye halkıyla dostluktan halkların kardeşliğinden yana olanları örgütlenmeye, bu planları boşa çıkarmaya çağırıyor.
#SuriyedenEliniziÇekin
7 Ekim 2019 linkleri:
SoundCloud: https://soundcloud.com/tkpninsesi/tkpnin-sesi-7-ekim-2019-pazartesi
Spotify Podcasts: https://open.spotify.com/episode/2F2WYX2hKEFmnsXCsQuVIz?utm_campaign=twitter-player&utm_source=open&utm_medium=twitter&autoplay=1&auto_play=true&t=0
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr