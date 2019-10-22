TKP: AKP Suriye harekatını ABD'nin sözünden çıkarak değil, sessiz onayıyla yapmıştır

TKP’nin Sesi her hafta salı günü, dinleyicilerinden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. TSK’nın Suriye harekâtından Türkiye’nin emperyalistlerle olan ilişkilerine kadar pek çok sorunun yanıtını bugünkü yayında dinleyebilirsiniz.

soL - Haber Merkezi