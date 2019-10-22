TKP: AKP Suriye harekatını ABD'nin sözünden çıkarak değil, sessiz onayıyla yapmıştır

TKP’nin Sesi her hafta salı günü, dinleyicilerinden gelen sorulara yanıt vermeye devam ediyor. TSK’nın Suriye harekâtından Türkiye’nin emperyalistlerle olan ilişkilerine kadar pek çok sorunun yanıtını bugünkü yayında dinleyebilirsiniz.
soL - Haber Merkezi
Salı, 22 Ekim 2019 08:46

TKP’nin Sesi, her hafta salı günü olduğu gibi bugün de dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verdi. Suriye'deki harekata ilişkin gelen sorulara verilen yanıtlardan oluşan programda, "TKP AKP’nin Suriye’de yürüttüğü faaliyetlerin gayrimeşru olduğunu, emperyalistlerin elini güçlendirdiğini ve halklar arasındaki tarihsel dostluğa zarar verdiğini ifade etmektedir. Suriye’nin üzerindeki eller çekilmeli, Suriye halkı kaderini eline almalıdır" denildi.

Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=7smmdFUdKec

Apple Podcasts:

https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr

Spotify:

https://open.spotify.com/episode/79mEPqaX8QqCNhbBhKUKbl