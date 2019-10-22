TKP: AKP Suriye harekatını ABD'nin sözünden çıkarak değil, sessiz onayıyla yapmıştır

TKP’nin Sesi, her hafta salı günü olduğu gibi bugün de dinleyicilerden gelen sorulara yanıt verdi. Suriye'deki harekata ilişkin gelen sorulara verilen yanıtlardan oluşan programda, "TKP AKP’nin Suriye’de yürüttüğü faaliyetlerin gayrimeşru olduğunu, emperyalistlerin elini güçlendirdiğini ve halklar arasındaki tarihsel dostluğa zarar verdiğini ifade etmektedir. Suriye’nin üzerindeki eller çekilmeli, Suriye halkı kaderini eline almalıdır" denildi.
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=7smmdFUdKec
Apple Podcasts:
https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi/id1472013604?l=tr
Spotify: