Osmaniye'de kadın cinayeti

Osmaniye'de 23 yaşındaki 4 aylık hamile kadın, evde çocuğunun yanında tabanca ile vurularak öldürüldü.

Osmaniye'de 23 yaşında 1 çocuk annesi ve 4 aylık hamile olan Tuğba Kaya, başından vurularak öldürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tuğba Kaya'nın babası İsmail Kaya'nın eve gelmesinden bir süre sonra evden silah sesleri duyuldu.

Silah sesi duyan komşuların durumu polise bildirmesinin ardından polis ekipleri, Tuğba Kaya'yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye götürülen Tuğba Kaya'nın hastanede yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaya'nın tabanca ile vurulduğu sırada evde 4 yaşındaki çocuğunun ve eşi Kadir Kaya'nın da yanında olduğu öğrenildi.

Cinayetin ardından Osmaniye polisi ölen kadının babası İsmail Kaya'yı ve eşi Kadir Kaya'yı gözaltına aldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.