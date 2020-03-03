MSB açıkladı: İdlib'de bir asker yaşamını yitirdi, 9 asker yaralı

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'deki kapalı oturumun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İdlib'de bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Akar, "TBMM'deki kapalı oturumun ardından 1 şehidimiz olduğunu öğrendik. Birazdan açıklama yapacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir" denildi.