Metin Topuz’un tahliye talebine ret

Casusluk suçlaması ile yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tahliye talebi reddedildi.

"FETÖ" ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz’le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un yargılandığı davaya devam edildi.

Metin Topuz, 2 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, Topuz’un tahliye talebini reddine karar verdi.

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Metin Topuz’un yakınları da duruşmayı izledi.

Duruşma savcısı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk’ün dinlenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti de tanık Feyyaz Öztürk’ün ifadesinin beklenmesine karar verdi. Sanık Metin Topuz’un tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Mart 2020 tarihine bıraktı.