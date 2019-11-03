İstanbul’da yaşanan gıda zehirlenmeleri

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul’daki bazı hastanelerin acil servislerine benzer rahatsızlıklarla başvuran hasta sayısı 40’ı geçerken, sorunun kaynaklarına ilişkin farklı yorumlar yapılıyor.

İstanbul’da bu sabahtan itibaren farklı hastanelere benzer rahatsızlıklarla gelen çok sayıda hasta oldu.

Besin zehirlenmesi özellikleri taşıyan rahatsızlıklar yanında görme bulanıklığı, hafif ajitasyon gibi semptomlarla hastanelere başvuranların sayısı 40’ı geçerken İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü akşam saatlerinde bir açıklama yaptı.

İlk vakalarla birlikte, tarım ilaçları ve benzeri kimyasalların etkisiyle ıspanak yiyenlerde gözlendiği düşünülen rahatsızlıklara ilişkin acil servis hekimlerinin görüş alışverişleriyle farklı tespitler de yapılırken, rahatsızlıkların afrodizyak etkileri nedeniyle tüketilen bir bitkiyle ilgili olabileceği gibi görüşler de ortaya çıktı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nünü yaptığı açıklama ise şöyle şöyle:

Medyada yer alan “İstanbul’da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendi” başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Öte yandan görüştüğümüz hekimler, şimdilik kuvvetli ihtimal olarak üzerinde durulanın Ispanak benzeri “Mandragora Autumnalis” adlı bir ot olduğunu söylediler ve bitki ile ilgili şu bilgiyi verdiler: