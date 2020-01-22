Hülya Koçyiğit’in damadına kiralanan sahilde 15 milyon zarar tespit edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar’ın şirketi tarafından 2018 yılında 28 yıllığına kiralanan Konyaaltı Sahili’nde bugüne kadar 15 milyon TL’nin üzerinde kamu zararının tespit edilmesi üzerine ilgili ihale ve sözleşmeyi iptal etti.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili için yarışmayla belirlenen projenin yap-işlet-devret modeliyle ihale yapılmasına yönelik meclis kararı olmasına karşın; Antalya Büyükşehir Belediyesi bu karara uymadan söz konusu projeyi 2018 yılında 254 milyon TL tutara kendi inşa ettirdi. İnşaatın ardından sahil 3 bölge üzerinden kira ve işletme ihalesine çıkıldı.

KOÇYİĞİT’İN DAMADINA KİRALANDI

Söz konusu ihale Konyaaltı Sahili Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik AŞ ile Senatalya Turizm Seyahat Acentası iş ortaklığına “8 artı 10 artı 10 yıl” olmak üzere toplam 28 yıllığına verildi. İhaleyi söz konusu firmanın büfe, yiyecek-içecek ve alışveriş ünitelerini kendisi işletmeyerek tamamını alt firmalara kiraladığı belirlendi. Ancak ihale edilen alanlardaki temizlik, güvenlik, bakım, peyzaj gibi tüm giderler ise belediye tarafından karşılandı.

15 MİLYON TL ZARAR TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, Konyaaltı Sahili’nin proje inşası ve kiralanmasıyla ilgili yapılan denetimlerde yap-işlet-devret modeliyle yapılmasına yönelik meclis kararına karşın sahilin yapımı için harcadığı 254 milyon TL’nin yanı sıra bugüne kadar 15 milyon 16 bin 116 TL tutarında zarar edildiği belirlendi. Söz konusu firmanın hiç yatırım bedeli ödemeden yalnızca alt kiracalardan kira topladığı, belediyenin giderleriyle birlikte geri zararın daha da artacağı değerlendirildi. Bu kapsamda söz konusu kira sözleşmesi ve ihale iptal edildi.