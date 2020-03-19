Güle Çınar'dan 'teşekkür', TTB'den destek açıklaması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde görevli Doktor Güle Çınar, kendisini hedef alan Başhekimlik duyurusunun ardından gelen destek mesajlarına teşekkür etti. Öte yandan Türk Tabipleri Birliği de Çınar'a destek açıklamasında bulundu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde görevli Doktor Güle Çınar'ın dün sosyal medya üzerinden yayılan videosu sonrası Başhekimlik tarafından Çınar'ın özür dilediğine ilişkin açıklama metni paylaşılmıştı.

Bu paylaşımın ardından çok sayıda yurttaş ve sağlık emekçisi Başhekimliğe tepki gösterirken, Çınar'a destek mesajı paylaştı.

Çınar, kendisine gelen destek mesajlarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "#DrGüleÇınarınYanındayız diyen başta sevgili meslektaşlarım olmak üzere kıymetli öğrencilerime ve değerli halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Görevimizin başındayız. Önceliğimiz hastalarımızı iyileştirip normal hayatlarına dönmelerini sağlamak. Hepinize saygılarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği de Çınar'a destek açıklamasında bulundu.

Açıklama şöyle:

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır

Dr. Güle Çınar kamuoyuna açık olmayan, kamuoyuna hitap etmeyen bir hizmet içi eğitim toplantısında, görevinin gereğini yaparken, kendisinin haberi olmadan kaydedilen konuşması nedeniyle çalıştığı kurumca kamuoyuna yönelik özür dilemek durumunda bırakılmıştır.

Oysa meslektaşımızın kullandığı ifadeler hakaret içermediği gibi, bütünüyle temelsiz değildir. Bugün itibariyle, Umre’den dönen yaklaşık 21,000 kişinin tamamına test yapılmadığı ve tamamının karantinaya alınmadığı, bu kişilerin Türkiye'nin çeşitli kentlerine dağıldığı bilinmektedir.

Hal böyle iken bir hekimin kurum içi lokal bir toplantıda kullandığı sözcükler nedeniyle özür dilemek zorunda bırakılması utanç verici bir eylemdir. Ayrıca, kurumsal olarak bir çalışana bu şekilde baskı uygulanması kişilik haklarına ve çalışan haklarına saldırı niteliğindedir.

Türk Tabipleri Birliği Dr. Güle Çınar'a karşı alınan tutumu şiddetle kınamakta ve kurum yöneticilerinden hekimin onurunu ve mesleğimizi kamuoyu önünde rencide ettikleri için özür dilemelerini talep etmektedir.

Biz hekimler herşeye ve herkese rağmen, daima bilimsel bilginin kılavuzluğunda ve toplum yararını önceleyerek hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz.

Ancak bilinmelidir ki, başka ülkelerde sağlık çalışanları alkışlanırken ve desteklenirken, Dr. Güle Çınar gibi salgına karşı özveri ile çalışan hekimlere karşı takınılan bu tür tutumlar hekim kitlesinin ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozmakta, yalnız bırakılmış duygusunu pekiştirmekte, salgına karşı topyekün mücadele direncini olumsuz etkileme tehlikesi taşımaktadır.

Türk Tabipleri Birliği olarak bütün yöneticilerin içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte sağlık çalışanlarını her açıdan koruyup kollamasını salgınla mücadelenin olmazsa olmazı gördüğümüzün altını bir kez daha çiziyoruz.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada bu kez Çınar'a destek verilirken, şu ifadeler kullanıldı:

