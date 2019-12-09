Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de 5 kuyu daha açacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katıldı. Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin aynı bölgede 5 kuyu daha açılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Oktay, çalışmaların devam edeceğini ve bölgede 5 kuyu daha açılacağını söyledi.

Oktay'ın Meclis Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde yaptığı açıklama şöyle: