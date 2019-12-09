Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Doğu Akdeniz'de 5 kuyu daha açacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine katıldı. Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin aynı bölgede 5 kuyu daha açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Oktay, çalışmaların devam edeceğini ve bölgede 5 kuyu daha açılacağını söyledi.
Oktay'ın Meclis Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde yaptığı açıklama şöyle:
- ''Ticaret savaşının etkileri birçok sektöre yayılmaktadır.
- 2020 yılında küresel büyüme açısından ılımlı bir toparlanma beklenmektedir. 2020 yılı büyüme hedefimiz yüzde 5 olarak belirlenmiştir.
- Teşvik ve desteklerle, 2023'te kadın istihdam oranını yüzde 34'e, kadın işgücüne katılım oranını ise yüzde 38,5'e yükseltmeyi hedefliyoruz.
- 81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı.
- (Suriye Harekâtı) 4 bin kilometrekareyi aşkın alan terörden arındırıldı.
- (Doğu Akdeniz'de) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz.
- Türkiye ne Kıbrıs'ta, ne Ege'de, ne de Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarından en küçük bir taviz vermeyecektir.
- Türk milletine ihanet eden FETÖ üyeleri gibi yurt dışına kaçarak kurtulacağını zanneden hainler de Türk adaletine hesap vermekten kaçamamaktadır. Nerede olurlarsa olsunlar bulup adalete teslim etmeye devam edeceğiz."