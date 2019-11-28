Alevi ailenin evi işaretlendi, duvara 'Defol Alevi' yazıldı

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’nde oturan bir ailenin duvarına 'Defol Alevi' yazıldı.

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’nde oturan Alevi ailenin evinin duvarına "Defol Alevi" yazılarak çarpı işareti konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce yapılan yazıyı fark eden aile karakola giderek şikayette bulundu.

Olaya ilişkin PİRHA‘ya konuşan baba Bayram Şenal 25 yıldır bulundukları mahallede kimse ile husumetlerini olmadığı söyledi.

Olay yerine gelen polislerin yazıları sildiğini ve kendilerine, "Bu iş sarhoşların veya çocukların işidir" dediklerini aktaran Şenal ailesi, olayın çocuk işi olduğuna inanmadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını vurguladı.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'

Olayın yaşandığı akşam akrabalarında kaldığını söyleyen Bayram Şenal’ın oğlu Eren Şenal ise 1,5 ay önce belediye başkan yardımcısı ile yaşadıkları husumet sonrası böylesi bir girişimin olduğuna vurgu yaparak, “Babam sabah saat 9.30 civarında beni aradı, durumu haberdar etti. Dayımlarda kalmıştım. Geldikten sonra baktım yazılar var. Hem bizim hem de halamın evine yazı yazarak çarpı işareti atmışlardı. Polisler geldi ve sorguya başladı. Olay yeri gelerek inceleme yaptı. Sivil polisler ellerinde sprey boya ile yazıyı boyadılar. Birkaç tanesi evin içine girdi, odama baktı. Karakolda ifademiz alındı. Can güvenliğimizin olmadığını ifademde de belirttim. Husumet yaşadığımız kişileri sordular. 1,5 ay önce belediye başkan yardımcısı ve adamları tarafından darp edildim. Bu adli vaka olduğu için mahkemeye taşındı” diye konuştu.

'ÇOCUK İŞİ OLDUĞUNA İNANMIYORUZ'

“Polisler ilk geldiklerinde, ‘Böyle işler çocukların işidir’ gibisinden şeyler söylediler” diyen Eren Şenal, olayın çocuk işi olduğuna inanmadıklarının altını çizdi. 25 yıldır hiç bir kimse ile sorun yaşamadıklarına değinen Şenal, olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.