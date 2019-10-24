Şişli’de deprem sonrası mühürlenen binada eylem

İstanbul’daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından mühürlenerek yıkım kararı verilen binanın 8. katında oturan bir kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini belirterek binaya girdi ve evinin camına çıkarak eyleme başladı.

İstanbul’da 26 Eylül’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından mühürlenerek yıkım karar verilen 9 katlı binanın sakinlerinden Nimet O. kendilerine kalacak yer gösterilmediğini ve yardım yapılmadığını belirterek eyleme başladı.

Mühürlü binaya girerek binanın 8. katındaki evinin camına çıkan Nimet O. kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını söyledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiyenin şişme branda açarak önlem aldığı binada Nimet O. eylemini sürdürüyor.