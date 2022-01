Zorla Cemaat yurduna yerleştirilen üniversite öğrencisi yaşamına son verdi

Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, iddiaya göre kaldığı Cemaat yurdunda yaşamına son verdi.

Kara'nın olay öncesi çektiği bir video sosyal medyadan yayılırken, Aykırı'dan Batuhan Çolak, "Enes Kara, henüz 20 yaşında, tıp fakültesi 2.sınıf öğrencisiydi. Bugün intihar ederek yaşamına son verdi. Enes'in geride bıraktığı video ve not çok önemli. Zorunlu olarak cemaat yurdunda kaldığını ve hayattan nasıl koparıldığını tek tek anlatıyor" ifadesini kullandı.

Kara, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

"Şu an onların zoruyla cemaat yurdunda kalıyorum kalıyorum. Lisede ve ortaokulda yine böyle medreselere sıkça geliyordum bazı tatillerde yatılı kalıyordum. O zamanlar da istemiyordum ama ailem zorluyordu ve haftada 1-2 gün geliyordum ya da yılda 1-2 hafta yatılı kalıyordum çok da zor değildi bir de en fazla üniversiteye kadar gelirim zaten diye düşünüyordum. Burda vakit namazları zorunlu. Cemaat şeklinde kılıyoruz namazdan sonra ders var vs. 30dk sürüyor yaklaşık her vakit, günlük 1 saat burda olan kitaplardan okuman zorunlu haftanın 3 günü cemaat dersine katılman zorunlu yemekleri yine öğrenciler yapıyor, haftanın 1 günü temizliği yine biz yapıyoruz. Sabah namazıyla uyanıyorum, okula gidiyorum geliyorum, akşam namazı, yemek, okuma, yatsı namazı, cemaat dersi sonra saat 10 zaten ertesi gün tekrar 6.30 gibi tekrar namaza uyanıyorum. Pazartesileri böyle , diğer günler de cemaat dersi yok bir tek 8d e serbest oluyorum,hafta sonu da benzer yine 3 saat gibi vir şey kalıyor ve kalan zamanda adam akıllı ders de çalışamıyorum çünkü psikolojik olarak yorgun oluyorum.



Bu 2 sorunu ayrı ayrı düşününce aslında katlanalamayacak şeyler değil ama bunları birleştirince tüm yaşama sevincimi alıyor, özgür hissetmiyorum kendimi 24 saatten kendime ayırabildiğim 3 saat falan."

TKG: Enes bu karanlık çukura düzenin tamamının elleriyle itilmiştir

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden Türkiye Komünist Gençliği (TKG), 'Cemaat yurtları, dinci gericiliğin gençlerin hayatını karartmak için kazdığı bir çukurdur. Enes intihar etmemiştir, Enes bu karanlık çukura düzenin tamamının elleriyle itilmiştir' açıklamsında bulundu.

TKG Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Öfkeyle izlediğimiz son videosunda ise failleri anlatıyor: Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik..." dedi.

TKG şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde bu şartlarda yaşayan milyonlarca genç var. Ve tersinden, bu şartlar sayesinde zenginleşen, gericiliğin sırtını sıvazlayan yalnızca bir avuç sömürücü.

İşsizlikle, dincilikle hayatlarımızı tehdit edenler onlar. Öyleyse biz de karşılarına örgütlü olarak dikileceğiz!

Cemaat yurtları derhal kapatılmalıdır.

Tüm öğrenciler için yurtlar devlet tarafından ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

AKP iktidarına sesleniyoruz: Biz gençlerin geleceğini, umutlarını çalamayacaksınız.

Ülkemizi gençlerin değil sizin terk edeceğiniz günler için ayağa kalkıyoruz!"

Cemaat yurtları, dinci gericiliğin gençlerin hayatını karartmak için kazdığı bir çukurdur. Enes intihar etmemiştir, Enes bu karanlık çukura düzenin tamamının elleriyle itilmiştir.



Öfkeyle izlediğimiz son videosunda ise failleri anlatıyor: Gericilik, geleceksizlik, ümitsizlik... https://t.co/DydWD4PgGq — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) January 10, 2022

Henüz resmi bir açıklama gelmedi

Olaya ilişkin Elazığ Valiliği ya da üniversiteden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.