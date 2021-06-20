Video bekleme örgütlen: 'Karanlığı yırtıp atacağız'

TKP'nin Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirdiği miting ve Türkiye'nin dört bir yanında hafta sonu emekçilerin bir araya geldiği buluşmalar Boyun Eğme gazetesinin manşetine "Karanlığı yırtıp atacağız" başlığıyla taşındı.

TKP'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme yeni sayısında düne kadar AKP'yi destekleyen ülkücü bir mafyanın paranın hükmettiği kirli ilişkileri ortaya dökerken tek bir kimseden hesap sorulmadığına dikkat çekti. Hesap sorulmayan suçluların güvendikleri tek şeyin emekçilerin sözünü söylememesi olduğuna işaret edilen gazetede "Ancak emekçiler sözünü söyleyecek" denildi. TKP'nin "video bekleme örgütlen" çağrısını hatırlatan Boyun Eğme bu çağrının karşılığını bulacağını vurguladı.

'Video bekleme örgütlen'

Boyun Eğme'nin 312. sayısının manşetinde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Cumhuriyeti tasfiye etme misyonuyla iktidara gelen AKP’nin on dokuz yılı boyunca ülkenin zenginlikleri bir avuç patronun elinde toplanmaya devam etti.

Laiklik rafa kaldırıldı; din sömürüsü siyasetin ayrılmaz parçası oldu.

Pandemi, yaşanan yağma ve gericileşmeyi daha da katmerli hale getirdi.

Patronlar elde ettikleri ayrıcalıklarla servetlerine servet katarken halka 'sabret' denildi. Hayat pahalandı, yoksulluk arttı; çaresizliğe itilen emekçiler ara- sında intiharlar gündelik yaşamın ayrılmaz parçası haline geldi.

İktidar partisi tıka basa kongreler düzenlerken hakkını aramak isteyen emekçiler için özgürlükler kısıtlandı, siyaset yasağı sıradan uygulamaya dönüştü.

Düne kadar AKP’yi destekleyen ülkücü bir mafya paranın hükmettiği kirli ilişkileri ortaya dökerken tek bir kimseden hesap sorulmadı; iktidarıyla muhalefetiyle siyasette kayıkçı dövüşü devam etti. Muhalefet suçlulardan hesap sormak yerine büyük bir yüzsüzlükle onlara sandığı gösterdi.

Ülkemizi bu hale getirdiler; bu böyle devam eder sanıyorlar. Güvendikleri şey, bu ülkenin gerçek sahiplerinin, emekçilerin henüz sözünü söylememiş olması.

Ama emekçiler sözünü söyleyecek. TKP’nin “video bekleme, örgütlen’ çağrısı yanıt bulacak; bu ülke parababalarının ve onların siyaset, hukuk, mafya ve bilumum alandaki temsilcilerinin kirli hükümranlığından temizlenecek.

Boyun eğmeyenler, yüreği bağımsızlık, laiklik, eşit, özgür ve adil bir ülke için atanlar ilk büyük mitingini Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirdi.

Ona Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda buluşma eşlik etti. Emekçilerin kavgası, eşit aydınlık bir Türkiye kurulana kadar devam edecek."