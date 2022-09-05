Kemal Okuyan: Bu kredi sisteminden yararlanan bütün kapitalistler hırsızdır

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve gazeteci Gökhan Kazbek'in ülkücü mafya Sedat Peker'in 'yolsuzluk' iddialarını ele alacağı Bakış programı soL TV'de başladı.

"Yolsuzluklar, devlet mafya siyaset üçgeniyle mi sınırlı" başlıklı yayında Okuyan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

- 12 Eylül öncesinde yoksul halk Koç ve Sabancıya hoşgörüyle yaklaşmazdı. 12 Eylül ahlaki bir çözülme yarattı.

- Çözülen bir AKP'de yolsuzluklar patlıyor.

- Bu 2-3 kişinin yolsuzluk çarkı değil. Sistem böyle işliyor. Buradan iktidar değişikliğine yol açacak çapta bir çözülme sistemi tehdit eder.

- Buradan taşlar domino etkisiyle devrilecek, AKP iktidarı büyük bir yolsuzluk skandalıyla devrilecek. Bu bana inandırıcı gelmiyor.

- AKP sonrasına yatırım yapan çevrelere dönük de dosyalar biriktiriliyor. O yüzden karşı atakların da olacağını unutmayalım.

- Bu yolsuzluk üzerinden AKP köşeye sıkışmaya başladığında doğru yanlış belden aşağı belden yukarı başka dosyalar da çıkacaktır.

- Niye hiç kimse patronlar ve tarikatlar söz etmiyor? Bir kere tarikatlara kimse dokunmuyor. Bu işin en önemli özelliği patronlar yani sermaye çevreleri.

- Bu sefer bu yolsuzlukta bazı patronlar gündeme gelmeye başladı. Kaçınılmaz bu.

- Türkiye'de sermaye, finans sektörü, bankacılık sektörü, büyük kapitalistler. Onların tamamı bu mekanizmaların parçası.

- Dünyanın hiçbir yerinde saydam ihale olmaz.

- Türkiye'de birçok bakan, karar verici oldukları alanda ticari faaliyet yürütüyor. Şimdi bu yolsuzluk değil çünkü kuralına uydurmuşlar. Sağlık Bakanının hastanesi, eğitim bakanının okulu... Çoğaltabiliriz bunu.

- Yolsuzluk ne zaman başlıyor? Kuralına göre giden şeyler bazen kuralına göre gitmeyen şeyler oluyor. Neden? Bazen hız gerekiyor, yani çabuklaştırmak istiyorlar bazı şeyleri.

- AKP ile ilgili az konuşulan bir başlığa da değinmek gerekiyor. Hep konuşulur. Havuz denir, daha çok medya için. Şimdi havuz denilen şey bütün bir mekanizmaların içerisinden diyelim ki bir fon... O sadece kişilerin cebine girmiyor. Bir de ordan bazı stratejik görülen alanlara yeni şirketler kuruyorlar. Türkiye'de yükselişi son derece enteresan olan ve stratejik olarak öncelikli diyebileceğimiz, yeni bazı alanlara yönelik yatırım yapan büyük şirketler var. AKP ilginç bir parti. Evet burada o kişilerin kasasına giden bir boyutu var işin. Olmazsa olmuyor o ailede. Ama başka bir boyutu daha var ki siyasi idaolojik boyutu. Türkiye ekonomisinde hem dengeleri değiştirmeye hem de yeni alanlara girmeye dönük yatırım da yapıyorlar o havuzdan. Dolayısıyla ortada sadece birkaç yüz kişinin cebine giren bir şey yok bütün bu ortalığa dökülen kirli işlerin sonucunda.

- Yeni Osmanlıcılık hiç AKP'nin terk etmeyeceği bir ideoloji.

- Bir ideolojik ajandaları var, o ajandaları doğrultusunda Türkiye ekonomisinde bazı hamleler yapıyorlar. Bunlar yapamazlar, edemezler yanlış bir eleştiri türü. AKP iktidarı kendi felsefesi doğrultusunda bütün kaynakları yağmalayarak Türkiye'de birtakım hamleler yapıyor. Savunma sanayiinde mesela.

- Burada sadece kişiler üzerinden bir değerlendirme yapmak mümkün değil. AKP öyle bir siyasal yapı ortaya çıkardı ki. Evet zaten bir kapitalist bir düzen vardı. Bir de bunun dışında kuralsızlığı kural haline getirmekte çok mesafe aldılar. Özal'ın açtığı yolun çok çok ötesine geçtiler.

- (Tekelleşme) Bu son olayda gördüğümüz gibi zor durumdaki şirketlerin üzerine çökme mekanizmaları yaratıyorlar. Ama bu da tekelleşme. Bu da bir sermaye birikim modeli. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Bu kredi sisteminden, bankacılık sisteminden kredi çeken hiçbir kapitalist ben masumum diyemez. Çünkü o kredilerde o batanların, üzerine çökülenlerin ama daha beteri asıl halkın kredi borçları şusu, busu, ya da menfaatleri var.

- Efendim ben tamamen saydam bir şekilde girdim, kazandım özelleştirme ihalesini. Şu işletmeye el koydum. Ben tertemizim ama başkaları yolsuzmuş. Kimse diyemez. Özelleştirme zaten büyük yolsuzlukların önünü açıyor.

- Yolsuzluklar önemsizdir demiyoruz. Tabii ki cesur savcı çıksın, yargılansınlar. Ama bu sistemi sorgulamamız lazım. Bu sistemi sorgulamazsak birkaç tane günah keçisi gelir, sonra (bunlar) devam eder.

- Bu cesur savcı meselesi nereden çıktı? İtalya'dan. İtalya'da bitti mi peki. İtalya'daki operayon siyaset erbabının neredeyse yarısını çöpe yolladı. Birkaç yıl duruldu ortalık, sonra yine başladı. Deniliyor ki İngiltere'de olmaz. Almanya'da olmaz. Gitsinler Siemens'i araştırsınlar. Almanya'da silah sanayiindeki bütün şirketleri araştırsınlar. Yani mesele az gelişmişlik çok gelişmişlik meselesi değil. Bu kapitalizm. Kapitalizmde kurallı soygun, kurallı sömürü kuralsız hırsızlık, kuralsız sömürüyü de beraberinde getirir. Nerede birisi başlar nerede biter ayrıştıramazsınız bir noktadan sonra.

- Bu kredi sisteminden yararlanan bütün kapitalistler hırsızdır. Ama zaten artı-değer sömürüsünü gerçekleştirdikleri için, emekçilerin emeğini çaldıkları için zaten hırsızlar. Özelleştirme ihalelerine giren herkes hırsızdır. Çünkü halkın malına el koyuyorlar. 'Efendim bir yasa çıktı, biz de değerlendirdik.' O yasayı çıkaran da... Biz zamanında TÜPRAŞ için diyorduk alan da satan da diye.

- Bu söylediklerimiz ortaya dökülen kiri küçümsemek anlamına gelmiyor. Ortalığa dökülen kirden yararlanarak büyük fotoğrafı göstermeye çalışıyoruz. O kir tabii ki önemli, rezalet.

- Bu kir ya gerçeğin üzerini kapatır ya da o fotoğrafı iyi görmemizi sağlar.