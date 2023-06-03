Hatay'da depremzedelerden geriye dönük su faturası talep ediliyor

6 Şubat depremleriyle birlikte birçok kentte altyapı çöktü ve günlük kullanım için suya erişim imkansız hale geldi. Üstelik depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala birçok kentte ve yerleşim biriminde temiz içme suyuna erişim sağlanmış değil. Gerek Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda gerekse yerel yöneticiler tarafından yapılan açıklamalarda musluklardan akan suların içilmemesi konusunda kesin uyarılar yapılıyor.

Suya erişimin sorun haline geldiği yerlerin başında Hatay geliyor. Hem hava sıcaklarının artması hem de depremin yarattığı yıkımdan ötürü birçok depremzede büyük ihtiyaç duyduğı suya yeterli ve sağlıklı şekilde ulaşamıyor. Buna rağmen geçtiğimiz gün Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (HATSU) yaptığı duyuruda 6 Şubat tarihinden bu yana geçen süre zarfında kullanılan sular için fatura kesileceği ilan edildi. Henüz içme suyu sorununun çözülemediği Hatay'da, soL Haber'e konuşan depremzedeler konuya dair tepkilerini dile getirdi.

"Çeşmeden akan çamurlu suyun parasını istiyorlar"

soL Haber'e konuşan depremzedeler, "Şimdi öğrendik ki geçmişe dönük fatura talep edecekler. Az hasarlı ya da yıkılmamış yerlerde çeşme varsa akan suyun parasını isteyecekler, 6 Şubat'tan bu yana ne kadar su kullandı diye. Zaten çeşmelerden doğru düzgün su akmadı, akan sular da çoğu zaman haberlere yansıdı. Gördü insanlar. Çamur gibiydi. Bazı uzmanlar bu suyla duş bile yapmayın diye uyardı. Şimdi diyorlar ki 6 Şubat tarihinden bu yana ne kadar su kullandınız? Onun parasını alacağız. Utanmıyorlar" diyor.

'HATSU'nun paraya ihtiyacı varmış... Depremzedelerden mi çıkaracaksınız o parayı?'

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (HATSU) yaşanan yıkım, altyapı maliyetleri ve benzer ihtiyaçlardan dolayı geriye dönük su faturası talep edeceği belirtiliyor. Depremzedeler ise bu durumda akıllara depremzedelerin gelmiş olmasından rahatsız. "Biz burada depremin ilk günlerinden bu yana günlerce, aylarca içecek bir su dahi bulamadık çoğu zaman. Duş almak falan lüks haline geldi. Hala birçok insan için bir lüks. Su için kuyruklara giriyoruz her gün. Burada dostlarımız sağ olsunlar artıcılar falan kurdular su temini için bir nebze olsun katkı sundular.

İyi ama depremzedeler şimdi mi geldi aklınıza? Altyapı maliyeti ve benzer ihtiyaçlar için başka kaynak yaratılamaz mıydı? Bu ülke bu kadar çaresiz mi? Şimdi enkaz altında kalmış depremzede insanların ceplerindeki üç beş kuruş paraya mı göz diktiniz? Ne olacak? Yıkılan evimizin bahçesinde akan suya gelip sizin musluğunuz akıyor, parayı ödeyin yoksa suyu keseriz mi diyecekler? Kusura bakmasınlar ama buna izin vermeyiz" sözleriyle ifade ediyorlar yaşadıkları sorunu.

Su faturaları konusunda yaşanacak sorunları hakkında şimdiden yetkilileri uyaran depremzedeler, soruna dair acilen bir çözüm bulunmasını talep ediyor.